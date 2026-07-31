В Москве и Подмосковье запретили майнинг

Правительство России запретило майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и Курском приграничье. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

Постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Запрет вступает в силу с 15 августа 2026 года и будет действовать по 31 декабря 2032 года. Помимо Москвы и Московской области, он распространяется на 8 районов Курской области, расположенных рядом с границей, а также на город Льгов.

Ранее Банк России представил порядок проведения маржинальных сделок с цифровыми активами.