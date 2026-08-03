В Госдуме напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери, педагоги и медицинские работники, рассказал ТАСС депутат фракции КПРФ Георгий Камнев.

"В России достаточно много категорий граждан, которые могут уйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это не только работники особо вредных производств и особо тяжелых условий труда. Право на досрочный выход на пенсию есть у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Многодетные мамы с тремя детьми имеют право на пенсию уже с 57 лет, с четырьмя детьми - в 56 лет, с пятью и более детьми - в 50 лет. Педагоги могут выйти на пенсию после выработки 25 лет стажа, медицинские работники - после 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет - в городах", - сказал Камнев.

Кроме того, право на досрочную пенсию также имеют артисты цирка и балета после 15-20 лет стажа, а артисты драматических театров - после 30 лет работы при достижении возраста 55-60 лет.

"Также раньше других категорий пенсия полагается пилотам и стюардессам гражданской авиации, парашютистам, машинистам поездов, водителям автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских маршрутах, военнослужащим и силовикам", - подчеркнул парламентарий.

Камнев также отметил, что граждане предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, могут выйти на пенсию досрочно - не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста. Для этого, по его словам, мужчины должны иметь не менее 25 лет стажа, женщины - не менее 20 лет, а также не менее 30 пенсионных коэффициентов.