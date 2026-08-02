Россияне стали внимательнее относиться к финансовым новостям

Россияне после появления новостей о значимых изменениях в финансовом секторе в первую очередь проверяют условия по банковским вкладам и накопительным счетам. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру" по итогам опроса, который имеется у ТАСС.

Согласно исследованию, 29% респондентов сообщили, что после новостей об изменениях в экономике, решениях Банка России или колебаниях курсов валют первым делом открывают банковское приложение и проверяют условия по вкладам и накопительным счетам. При этом финансовые новости часто становятся поводом для принятия новых финансовых решений. Так, 37% опрошенных россиян сообщили, что в течение года открывали новый вклад или накопительный счет именно после прочтения новости.

Тем временем 34% участников опроса наиболее внимательно следят за сообщениями об изменении ключевой ставки ЦБ РФ. Еще 22% чаще обращают внимание на новости об инфляции, 18% следят за изменениями курсов валют, 15% интересуются сообщениями о новых банковских продуктах и условиях по вкладам, а 11% признались, что обращают внимание только на новости, непосредственно влияющие на их текущие кредиты или ипотеку. При этом лишь 13% респондентов готовы изменить свои финансовые планы в течение первого часа после прочтения новости, следует из опроса.

Проверка обновлений банков

Кроме того, 46% участников исследования после громких финансовых новостей сравнивают предложения сразу нескольких банков. Еще 24% проверяют обновления в приложении своего банка, 17% используют финансовые маркетплейсы для поиска более выгодных условий, а 13% не предпринимают никаких дополнительных действий.

При этом, по данным исследования, 52% опрошенных россиян считают, что за последний год стали внимательнее относиться к финансовым новостям. Кроме того, 49% участников исследования сообщили, что после появления резонансных финансовых новостей иногда меняли ранее запланированное решение, связанное с личными финансами.

Аналитики заключили, что жители Москвы чаще остальных после прочтения важных финансовых новостей сравнивают предложения разных банков и изучают доходность вкладов - об этом сообщил 41% респондентов.

В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.