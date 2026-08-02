В Госдуме призвали бороться с бедностью за счет банков

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава ее думской фракции Леонид Слуцкий предложил частично передавать сверхприбыль банковской сферы на борьбу с бедностью в стране. Об этом сообщается в партийном Telegram-канале.

По словам Слуцкого, сверхприбыль банков следует тратить на повышение зарплат бюджетников и пенсий, а также на финансирование социальных программ. Депутат Госдумы считает, что таким образом российскую экономику можно будет стабилизировать без повышения налогов для населения, снизив напряженность в обществе.

Слуцкий подчеркнул, что «почти 10 миллионов россиян официально живут за чертой бедности», многочисленным пенсионерам приходится «экономить на самом необходимом», а врачам и учителям — нести «колоссальную нагрузку» на работе при «несоразмерно малой» зарплате.

При этом, отметил лидер ЛДПР, за один только прошлый год российские банки получили чистую прибыль в размере 3,5 трлн рублей.

По его словам, письмо с предложением перенаправить сверхприбыли банковского сектора в социальную сферу было направлено сегодня министру финансов РФ Антону Силуанову.

Год назад Слуцкий от имени ЛДПР выдвигал аналогичную инициативу. Тогда он подчеркивал, что российские банки извлекают сверхприбыль из своей деятельности за счет «непосредственного воздействия государственной политики».

Депутат также отмечал, что эти средства тратятся на премии, компенсации и «золотые парашюты» топ-менеджерам банков, причем суммы этих выплат существенно выше средней зарплаты по стране.