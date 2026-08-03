Россиянам назвали выгодные альтернативы вкладам

Относительно стабильный доход на российском финансовом рынке могут приносить не только банковские вклады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Альтернативами вкладам могут стать, например, облигации федерального займа (ОФЗ) и фонды денежного рынка. Долгосрочные ОФЗ директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Аветис Вартанов счел наиболее оптимальным вариантом.

Подобного рода ценные бумаги, отметил эксперт, отличаются высокой ликвидностью. Их нынешние уровни доходности (порядка 16 процентов годовых) делают длинные ОФЗ фаворитом среди альтернатив вкладам, пояснил он. «Игнорировать этот инструмент не стоит», — констатировал Вартанов.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов, в свою очередь, выделил короткие ОФЗ. Эксперты призвал россиян поторопиться с покупкой такого рода ценных бумаг.

«Купленная сейчас облигация позволяет зафиксировать более высокую ставку и дополнительно заработать на росте ее цены, — заключил Чернов.

На фоне затяжного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка ставки по основным видам вкладом в России в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжат снижаться. К сентябрю, спрогнозировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, средняя максимальная ставка по коротким депозитам может упасть до 13 процентов, по средним — до 12,7 процента, а по длинным — до 11,7 процента. С учетом этого он рекомендовал гражданам побыстрее зафиксировать ставку на весь необходимый срок.