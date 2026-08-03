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В России предложили изменить правила блокировок банковских счетов

Газета.Ru

В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

В России предложили изменить правила блокировок банковских счетов
© РИА Новости

Отмечается, что за последние два года в социальных сетях появились свыше 81 тыс. постов о блокировках счетов. В 2026 году их число увеличилось на 93%. В апреле 2026 года россияне увеличили объем наличных денег в обращении на 607 млрд рублей, что авторы связывают с большим количеством блокировок.

Большинство ограничений в кредитных организациях объяснили подозрением в мошенничестве (34,8%) или отмыванием денежных средств (32%). В 17,4% случаев банки не указали причину. В профсоюзе призвали создать для физических лиц и самозанятых систему оценки рисков — «светофор» — по аналогии с уже действующей для бизнеса.

Также профсоюз предлагает ввести обязательную маркировку блокировок, принятых с участием искусственного интеллекта.