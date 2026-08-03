Аналитики рассказали, что может заменить вклады на фоне снижения ставок

На фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка и падения доходности депозитов инвесторам стоит обратить внимание на альтернативные инструменты. Об этом заявили опрошенные РИА Новости аналитики.

Средняя ставка по вкладам сегодня составляет 11,5–12,5% годовых, тогда как еще полтора-два года назад речь шла о 20–22%. При дальнейшем снижении ключевой ставки доходность новых депозитов будет постепенно уменьшаться.

Фаворитом среди альтернатив аналитики называют длинные ОФЗ. Их доходность составляет около 16%, они обладают высокой ликвидностью и позволяют заработать как на купонах, так и на росте цены бумаг. При этом сохраняется риск просадки стоимости, но в условиях смягчения политики ЦБ игнорировать этот инструмент не стоит, отмечают специалисты.

Более консервативный вариант — короткие ОФЗ с фиксированным купоном. Они позволяют зафиксировать текущую высокую ставку. Совокупная доходность таких бумаг в базовом сценарии может достичь 20–25% годовых, что существенно выше прогнозируемой доходности депозитов (13–15% к середине 2026 года).

Для осторожных инвесторов подходят флоатеры — облигации с плавающим купоном, привязанным к RUONIA. Их цена менее чувствительна к колебаниям ставок, но при снижении ключевой ставки будет уменьшаться и купонный доход.

Фонды денежного рынка эксперты также называют удобной альтернативой вкладу. Они дают доходность на уровне текущих краткосрочных ставок, позволяют вывести деньги без потери накопленного дохода и не привязаны к жесткому сроку. Однако заметно обогнать депозит они смогут только при сохранении жесткой политики ЦБ.

Золото эксперты не рекомендуют в качестве прямой замены вкладу. Оно не приносит купонного дохода, а его рублевая цена зависит и от мировых котировок, и от курса рубля. Результат за год может оказаться как значительно выше депозитного, так и отрицательным.

Оптимальная стратегия на год — сочетание коротких ОФЗ и денежного фонда. Например, 60–70% средств можно разместить в ОФЗ с погашением примерно через год, остальное — в денежном фонде для поддержания ликвидности.