Усилен контроль за внесением наличных: кому стоит опасаться проверок

Центральный банк России инициировал ужесточение процедур финансового мониторинга, направив в адрес кредитных организаций новые директивы по проверке операций с наличными деньгами, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова и международный финансовый советник Мария Ермилова, теперь банки обязаны перевести анализ поступлений на ежедневный режим работы.

Регулятор требует от банковского сектора выявлять транзакции, обладающие формальными признаками легализации незаконных доходов или иных экономических преступлений. Данная инициатива регулятора носит всеобъемлющий характер и распространяется на частных вкладчиков, а также на корпоративный сектор, включая индивидуальных предпринимателей.

По словам специалиста, для добросовестных граждан, способных документально подтвердить источник своих накоплений, повседневное банковское обслуживание останется прежним. Однако отсутствие внятного обоснования происхождения капитала при внесении крупных объемов наличности неизбежно спровоцирует проверку со стороны службы безопасности банка.

В качестве количественного ориентира для повышенного внимания установлен порог в 5 миллионов рублей, внесенных на счета одним субъектом в течение любого скользящего периода продолжительностью 30 дней.

Кроме этого, автоматизированные системы контроля будут маркировать как подозрительные цепочки действий, при которых свежевнесенные средства практически моментально выводятся или тратятся в значительном объеме. При этом клиенты с уже верифицированным финансовым профилем и прозрачной историей активов полностью исключаются из периметра данного усиленного надзора.

Ермилова настоятельно рекомендовала представителям бизнеса заранее готовить выписки по счетам, договоры купли-продажи, налоговые декларации и иную первичную документацию перед проведением масштабных кассовых операций. Такой превентивный подход позволит избежать автоматической блокировки счетов по 115-ФЗ и длительных разбирательств с комплаенс-службами финансовых институтов.