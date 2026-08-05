ЦБ: россияне смогут пополнять свои счета в банке по-новому

С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке. Об этом РИА Новости сообщили в Центральном Банке России (ЦБ РФ).

Уточняется, что банки смогут подключать эту услугу, cash-in, по своему усмотрению.

«Это будет реализовано через Систему быстрых платежей (СБП)», – добавили в пресс-службе регулятора.

При этом, как уточнили в ЦБ, пополнять таким образом можно будет только собственный счет, переводить наличные на счета третьих лиц через cash-in не получится.

Кроме того, установлены лимиты: общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тыс. рублей за одну операцию, 50 тыс. рублей в течение одного дня и 200 тыс. рублей в течение одного месяца.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что сервис cash-in не будет приравниваться к переводу между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 млн рублей на него не распространяется, так же как и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тыс. рублей.

При этом банки, внедрившие новый сервис, вправе взимать комиссию за оказание услуги в соответствии с условиями договоров с клиентами, добавили в ЦБ.

До этого стало известно, что объем наличных денег в обращении в России по итогам июля вырос на 643,4 млрд рублей, что стало максимальным месячным приростом с начала 2026 года. По данным Центробанка, по сравнению с июнем показатель вырос на 43,1%.