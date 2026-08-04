В России изменятся правила оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября в России может быть увеличена годовая норма сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Об этом сообщает RT со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

В настоящее время действует ограничение: не более четырех часов переработки в день и 120 часов в год. Оплата первых двух часов производится в полуторном размере, последующих в двойном. С осени эти правила сохранятся, но за каждый час сверх 120-часового лимита будут платить не менее чем в двойном размере.

По желанию сотрудника повышенная оплата может быть заменена дополнительным временем отдыха. Кроме того, для тех, кто будет привлекаться к работе сверх годовой нормы, расширяются гарантии: например, они получат право на освобождение от работы на один день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места и среднего заработка. Для остальных работников такая возможность предусмотрена раз в три года.

Балынин подчеркнул, что право на труд закреплено в Конституции, и предстоящие изменения, по его мнению, дадут гражданам дополнительные возможности для его реализации.

Ранее специалисты Росстата назвали сферу с самой высокой средней зарплатой в России. Ей оказалось сфера трубопроводного транспорта. В мае заработная плата в ней достигла отметки в 295 978 рублей.