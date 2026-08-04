С августа 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries внедрил обновленный регламент обслуживания, который существенно ужесточил правила для покупателей и перераспределил зоны ответственности.

Главное изменение затронуло процедуру приемки заказов, сообщает ИА DEITA.RU.

Статус «Заказ получен» в системе теперь фиксируется как окончательный юридический факт передачи товара надлежащего качества. Если клиент обнаружит производственный брак, механическое повреждение или некомплект дорогостоящей техники уже после того, как выйдет из пункта выдачи заказов, оспорить транзакцию и вернуть деньги будет практически невозможно.

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В связи с этим осмотр посылок стал обязательным: вскрывать коробки необходимо исключительно под камерами видеонаблюдения непосредственно у стойки сотрудника, тщательно фиксируя целостность заводской упаковки до нажатия кнопки подтверждения получения.

Вторым направлением реформы стало внедрение платной инфраструктуры возвратов и ограничений для пользователей с низкой дисциплиной выкупа. Маркетплейс начал применять финансовые санкции к клиентам, злоупотребляющим примеркой.

В зависимости от региона проживания владельца аккаунта и текущей загруженности конкретного ПВЗ, за систематические возвраты недорогих товаров система может автоматически списывать сервисные сборы за обратную логистику.

Кроме этого, введены жесткие временные лимиты на пребывание в примерочных кабинах — их превышение также карается дополнительным штрафом. Это вынуждает потребителей более рационально подходить к формированию корзины, так как импульсивные заказы начинают стоить реальных денег еще на этапе примерки.

Третья новация направлена на оптимизацию складских остатков и очистку логистических цепочек от невостребованных отправлений. Алгоритмы автоматической отмены стали работать значительно быстрее для заказов с оплатой при получении. Если пользователь долго не подтверждает намерение забрать покупку, заявка аннулируется системой в сжатые сроки.

Фактором ускорения удаления заказа выступает индивидуальный рейтинг выкупа: платформа больше не резервирует дефицитные товары для аккаунтов, которые регулярно оформляют доставку без последующего выкупа, освобождая склады и курьерские мощности для добросовестных клиентов.