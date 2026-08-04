Специалист посоветовала не хранить крупные суммы на одном счету

Хранение крупной суммы на одной банковской карте несет в себе серьезные финансовые риски для ее владельца. Об этом предупредила советник председателя совета директоров АО «Национальный Банк Сбережений» Оксана Скареднова.

— Зарплатная карта постоянно «светится» при оплате покупок в магазинах, проведении платежей в интернете, снятии наличных в банкоматах или привязке к различным сервисам подписок. Чем чаще реквизиты пластика или его виртуального аналога участвуют в транзакциях, тем выше вероятность столкнуться с мошенничеством, фишингом либо утечкой персональных данных, — рассказала эксперт.

По словам Скаредновой, в случае, если картой завладеют мошенники, они сразу выведут все средства на сторонние ресурсы. Помимо этого, сами банки могут блокировать карты в случаях подозрительных транзакций. В таком случае, по словам эксперта, гражданин на несколько дней фактически остается без средств.

Специалист подчеркнула, что держать деньги на одной карте также финансово невыгодно, поскольку по стандартной зарплатной карте чаще всего не начисляются проценты, передает RT.

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