Названа средняя пенсия в России

Размер средней пенсии по старости в России превысил 27 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на данные Фонда пенсионного и социального страховаания РФ (Соцфонда), сообщает РИА Новости. С 1 июля нынешнего года средняя пенсия по старости работающих и неработающих россиян составляет 27 224 рубля.

В аналогичный период 2025 года средняя пенсия в России составляла 25 098 рублей. Пенсия работающих пенсионеров в среднем равняется 24 929 рублям, а тех, кто не работает, - 27 850 рублям.​

1 августа депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. 30 июля сообщалось, что Минтруд России предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2027 году.

Он может остаться на уровне текущего года - 270 месяцев (22,5 года).