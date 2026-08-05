В столичном проекте «Перезвони сам» назвали главное правило защиты от мошенников

Телефонное мошенничество перестало быть потоком однотипных звонков и стало отлаженной системой, где для каждой будущей жертвы выстраивается свой сценарий обмана, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

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— Современное мошенничество давно перестало быть потоком однотипных звонков. Это хорошо отлаженная система, которая сначала изучает человека, а уже потом подбирает под него уникальную ловушку, — предупредила Шилина.

По ее словам, схем мошенничества очень много и самой распространенной схемы не существует — распространенной становится та, которая находит личную «боль» конкретной жертвы именно сегодня.

— Поэтому, какие бы новые схемы мошенники ни придумывали, универсальное правило защиты остается неизменным, и оно звучит в самом названии нашего проекта: «Перезвони сам!» — добавила эксперт в беседе с РИА Новости.

Для обеспечения безопасности данных важна не только сложность пароля, но и способ его хранения. Руководитель группы по работе с образовательными организациями компании «Киберпротект», эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян предупредил, что важные данные не стоит хранить в переписках или заметках.