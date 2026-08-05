Депутат Чаплин: при пролонгации отключения горячей воды положен перерасчёт

Жильцы многоквартирного дома имеют право на перерасчёт платежа за горячую воду при затянувшемся летнем отключении, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Когда управляющая компания объявляет, что горячей воды не будет до 14-го числа, а она появляется только 18-го, жители имеют полное право требовать перерасчёта. Эти четыре дня — не просто неудобства, а нарушение норматива, за которое государство предусмотрело компенсацию в виде снижения платы», — поделился он.

По закону совокупная продолжительность плановых летних отключений горячей воды не должна превышать 14 дней в течение года, обратил внимание законодатель.

«Всё, что сверх этого срока, даёт право на перерасчёт. За каждый час превышения допустимого срока плата за горячую воду снижается на 0,15%. Формула простая. Если горячей воды не было на 4 дня дольше обещанного, это уже 96 часов сверх норматива. Умножаем на 0,15% — получаем скидку почти 15% за этот месяц», — отметил он.

По его словам, если превышение было значительным, плата может быть снижена вплоть до полного обнуления.

«Что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией? Первый шаг — зафиксировать нарушение. Позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании и официально зарегистрировать обращение. Если УК не проводит проверку, акт о нарушении можно составить самостоятельно в присутствии двух соседей-свидетелей», — посоветовал он.

Второй шаг — подать заявление о перерасчёте в управляющую компанию, продолжил Чаплин.

«Закон отводит ей 30 дней на рассмотрение и письменный ответ. Третий шаг — если УК отказывает или игнорирует обращение, следует уже обращаться в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Можно также подать обращение через портал «Госуслуги.Дом» — оттуда жалоба сразу попадает во все контролирующие инстанции», — пояснил он.

Депутат добавил, что управляющая компания не может оправдывать затянувшееся отключение конструктивными особенностями внутридомовой системы водоснабжения.

«Если норматив превышен, перерасчёт обязателен независимо от технической сложности объекта. Рекомендую гражданам внимательно следить за сроками отключений и при малейшем нарушении действовать по алгоритму. Это законное право, и за ним стоят реальные деньги из вашего кошелька», — подытожил он.

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