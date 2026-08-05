В Соцфонде рассказали о стоимости дня больничного
В 2026 году выплаты по больничным листам стали выше, сообщили в Соцфонде «Парламентской газете». Так, максимальная сумма, которую работник может получить за один день нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля.
«Государство гарантирует, что пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, а значит, минимальная выплата за день будет зависеть от количества дней в месяце», — рассказали в Соцфонде.
Так, если в месяце 31 день, то начислят 873,97 рубля, при 30 днях — 903,10 рубля, а в месяце с 28 днями — 967,61 рубля.
Потолок выплаты в 2026-м увеличился почти на 1,2 тысячи рублей по сравнению с 2025-м. В последующие годы эта сумма продолжит расти. Например, в 2027 году максимальная дневная выплата может составить до 7860,27 рубля, а в 2028-м — до 8489,04 рубля, отметили в Соцфонде.
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