В Соцфонде рассказали о стоимости дня больничного

В 2026 году выплаты по больничным листам стали выше, сообщили в Соцфонде «Парламентской газете». Так, максимальная сумма, которую работник может получить за один день нетрудоспособности, составляет 6827,4 рубля.

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«Государство гарантирует, что пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц. В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, а значит, минимальная выплата за день будет зависеть от количества дней в месяце», — рассказали в Соцфонде.

Так, если в месяце 31 день, то начислят 873,97 рубля, при 30 днях — 903,10 рубля, а в месяце с 28 днями — 967,61 рубля.

Потолок выплаты в 2026-м увеличился почти на 1,2 тысячи рублей по сравнению с 2025-м. В последующие годы эта сумма продолжит расти. Например, в 2027 году максимальная дневная выплата может составить до 7860,27 рубля, а в 2028-м — до 8489,04 рубля, отметили в Соцфонде.

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