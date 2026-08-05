Россиянам назвали распространенные ошибки при обсуждении зарплаты на собеседовании

В результате поисков нового места работы большое число россиян соглашаются на заработную плату ниже той, которую они могли бы получать с учетом своего опыта и ситуации на рынке труда. Главными причинами такой ситуации зачастую становятся нехватка информации о востребованности специальности, неуверенность в собственных навыках, а также ошибки во время переговоров с работодателем. Об этом газете «Известия» сообщил руководитель управления обучения и развития персонала СК «Росгосстрах Жизнь» Денис Соломатин.

Эксперт объяснил, что нередко даже квалифицированные специалисты начинают сравнивать собственные достижения с результатами более успешных профессионалов. В итоге они делают выводы о недостаточной ценности компетенции, недооценивая свои способности.

По словам Соломатина, другим фактором становится длительный поиск работы. Соискатель, который срочно нуждается в доходе, пытается быстрее получить предложение и реже анализирует предлагаемые условия.

«Кроме того, многие ориентируются на прежний оклад и считают его показателем своей рыночной стоимости. Однако уровень зарплат меняется вместе с рынком труда: одни специалисты становятся более востребованными, а требования к другим профессиям могут снижаться», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что также не во всех случаях работает привычный расчет, при котором к прошлой зарплате добавляют конкретный процент. Подобный подход не учитывает реальные изменения спроса на профессиональные навыки.

Помимо этого, соискатели нередко совершают ошибки при обсуждении самой зарплаты. Так, кандидат может первым озвучить желаемую сумму, ограничив таким образом возможности для более успешных переговоров. По словам эксперта, специалисты также могут оценивать только размер оклада, забывая учитывать бонусы, премии, дополнительные выплаты и социальные условия.

Соломатин предупредил, что на неуверенность кандидата указывают некоторые формулировки в ходе собеседования, в том числе привязка к прежнему доходу или предложение работодателю самостоятельно определить «рыночную стоимость».

Для того чтобы понять реальный уровень зарплаты, перед собеседованием следует ознакомиться с нынешней ситуацией на рынке труда. Рекомендуется сравнить имеющиеся вакансии, изучить предложения разных компаний, поговорить с рекрутерами и сходить на несколько собеседований.

Директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone, карьерный консультант Оксана Семенова до этого предупреждала, что использование искусственного интеллекта при поиске работы отразилось на рынке труда в России, а также усилило недоверие между компаниями и соискателями. По ее словам, работодатели все чаще сомневаются в достоверности резюме кандидата, а новые сотрудники — с существенным различием обещаний и реальных условий.