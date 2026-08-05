Россияне поделились, что будут делать с деньгами после закрытия текущих вкладов

Ключевая ставка с лета 2025 года снизилась на 7 процентных пунктов - до 14%, вслед за ней падает доходность депозитов. На фоне дискуссии об альтернативных способах сохранения капитала компания «22/11 Девелопмент» провела опрос среди полутора тысяч россиян. Каждый респондент назвал от одного до трех самых привлекательных для него финансовых инструментов.

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Наиболее популярным способом вложения денег на ближайший год стала недвижимость - ее выбрали 53%. Банковские депозиты оказались на втором месте с 38%, почти столько же (36%) набрало золото. Далее следуют облигации (25%), криптовалюта (17%), акции российских компаний (14%) и паевые инвестиционные фонды (9%). Лишь 3% респондентов отметили другие варианты инвестирования.

Отвечая на вопрос о ближайшем практическом шаге после закрытия депозита, 42% опрошенных признались, что готовы продлить вклад в том же банке. Четверть россиян намерены открыть новый вклад в другом банке, столько же - перевести деньги на накопительный счет. Покупку недвижимости следующим шагом назвали 15%.

Этот разрыв - между 53% в оценке привлекательности и 15% в конкретных планах после окончания срока вклада - говорит о том, что доверие к недвижимости как к инструменту сбережений есть, но в реальные сделки пока не переходит.

- Люди хотели бы выбрать недвижимость как способ сохранить капитал - это видно по первой цифре опроса. Вторая цифра показывает, что это решение останавливается на пороге входа. Продлить вклад можно мгновенно и на любую сумму, а покупка квартиры требует первоначального взноса, готовности заморозить средства на годы и занимает больше времени. Задача состоит в том, чтобы сократить этот разрыв: предложить более гибкие условия входа, понятную рассрочку, форматы с меньшим чеком, - комментирует результаты исследования сооснователь и генеральный директор компании Айман Эль-Хашем.

Альтернативу депозитам россияне ищут прежде всего ради более высокой доходности (так ответили 46% респондентов), из-за снижения ставок по вкладам (39%) и ради защиты сбережений от инфляции (39%). Недоверие к банковской системе в качестве причины назвали 7%. Действующие вклады есть у 78% участников опроса.