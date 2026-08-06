Медианная цена школьного набора в Москве в июле выросла на 8%
В июле 2026 года медианная цена минимального набора для школьника в Москве выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 20,4 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«По данным компании, рюкзак за год подорожал на 6% (до 4,7 тыс. руб.), школьная форма – на 7% (до 5,4 тыс. руб.), дневник – на 12% (до 183 руб.). При этом пенал подешевел на 12% (до 916 руб.). Детские кроссовки прибавили в цене 10% (до 2,1 тыс. руб.), а число покупок выросло на 24%. В Москве медианная цена минимального школьного набора составила 20,4 тыс. руб., что на 8% выше уровня прошлого года», – рассказали в центре «Чек Индекс».
Там добавили, что в целом тренд на экономию в данном сегменте отсутствует и сохраняется приоритет качественной подготовки к учебному году, но с более рациональным подходом к выбору категорий.
В беседе с Агентством «Москва» в пресс-службе Ozon отметили, что третий год подряд июль становится главным месяцем для подготовки к школе, а канцелярские и творческие являются самыми востребованными категориями.
«Самый быстрый рост в Москве и области показала канцелярия, например, папки и офисная бумага (рост в 4,6 раза), чертежные принадлежности (рост в 2,4 раза), тетради (рост в 2,2 раза), а также письменные принадлежности (рост в два раза). Активнее, чем год назад школьники готовятся и к творческим предметам – в июле этого года дизайн-бумагу и предметы для рисования заказывали почти в четыре раза чаще. Отдельный тренд – забота о книгах, который активно набирает популярность. Так, в этом месяце заказали в четыре раза больше обложек для книг, а закладок – почти в три, чем годом ранее», – уточнили в пресс-службе маркетплейса.