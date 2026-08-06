Медианная цена школьного набора в Москве в июле выросла на 8%

В июле 2026 года медианная цена минимального набора для школьника в Москве выросла на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 20,4 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«По данным компании, рюкзак за год подорожал на 6% (до 4,7 тыс. руб.), школьная форма – на 7% (до 5,4 тыс. руб.), дневник – на 12% (до 183 руб.). При этом пенал подешевел на 12% (до 916 руб.). Детские кроссовки прибавили в цене 10% (до 2,1 тыс. руб.), а число покупок выросло на 24%. В Москве медианная цена минимального школьного набора составила 20,4 тыс. руб., что на 8% выше уровня прошлого года», – рассказали в центре «Чек Индекс».

Там добавили, что в целом тренд на экономию в данном сегменте отсутствует и сохраняется приоритет качественной подготовки к учебному году, но с более рациональным подходом к выбору категорий.

В беседе с Агентством «Москва» в пресс-службе Ozon отметили, что третий год подряд июль становится главным месяцем для подготовки к школе, а канцелярские и творческие являются самыми востребованными категориями.