Число работающих пенсионеров значительно увеличилось

Число граждан РФ, работающих на пенсии, увеличилось более чем на 725 тыс., передает ТАСС со ссылкой на статистику. Согласно материалам Соцфонда, в июле прошлого года этот показатель составлял 7,678 млн чел., а в июле 2026-го достиг 8,404 млн чел. При этом их средняя пенсия во втором месяце лета составила 23 750 руб.

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До этого аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что с августа в России поменялись некоторые пенсионные выплаты. Нововведения коснулись работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних граждан и бывших летчиков и шахтеров. Так, максимальная прибавка к выплате работающих пенсионеров составила 470,28 руб., если они зарабатывают минимум 68 975 руб. в месяц до вычета подоходного налога.

Перерасчет их страховых пенсий произошел автоматически. А накопительную пенсию проиндексировали на 17,3%. Это затронуло примерно 136 тыс. граждан. Средний размер этой выплаты составлял около 1,6 тыс. руб. каждый месяц. После индексации она достигла 1876,8 руб.