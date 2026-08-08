Российские банки начнут блокировать переводы по новым правилам

В России с весны будущего года расширят критерии для блокировки банковских переводов. Если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу, то платежи осуществляться не будут. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Депутат напомнил, что с 1 марта начнет действовать норма закона, расширяющая перечень признаков подозрительных операций. Одним из таких признаков станет наличие вредоносного ПО.

«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию)», — сказал Аксаков.

По его словам, банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции.

Кроме того, банки должны будут получить согласие клиентов на выявление вирусов на их устройствах. Договоры перезаключат до 1 сентября 2027 года.

Ране исследователи сообщили, что на одну российскую организацию приходится в среднем более 100 заражений вредоносным ПО.