Риски блокировки перевода из-за зараженного смартфона оценили

Денежные переводы с заражённого вирусом устройства не блокируются, так как банки просто не могут отследить подобные ситуации в силу отсутствия специального технического регламента. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя соответствующие нововведения, анонсированные в Госдуме.

«На практике это неосуществимо: допустим, человек может сам сломать свой телефон, поставив туда определённое приложение, и даже троян, который ворует банковские данные. Определять состояние каждого отдельно взятого – не задача банков, у них другие функции», – объяснил эксперт.

По его словам, сейчас такой практики нет, и она вряд ли появится в обозримом будущем. На практике есть риск, что пользователи столкнутся с тем, что им не будут возвращать средства – в 90% случаев переводы, по которым возникли вопросы, будет сложно отнести к взлому. Кроме того, так как нет соответствующего регламента, банки и операторы не согласятся пока инвестировать в такой механизм защиты, считает Муртазин.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день полностью безопасным и защищённым нельзя назвать ни одно устройство. В то же время аналитик напомнил о российской операционной системе «Аврора», защищённой от взломов и вирусов, отметив, что работу по усилению безопасности нужно проводить в рамках этой ОС.

Напомним, на днях глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что российские банки расширят критерии для блокировки переводов — если на устройстве клиента обнаружат вредоносное программное обеспечение (ПО), платежи не пройдут. При обнаружении вредоносного кода банки будут обязаны проверить операцию и остановить её, а затем запросить у клиента подтверждение.

Перезаключить договора с действующими клиентами необходимо до 1 сентября 2027 года, в силу нововведения вступит с 1 марта, уточнил депутат.

В Госдуме ранее рассказали, как правильно получать денежные переводы от родственников.