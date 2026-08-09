Россияне в июле чаще продавали доллары и евро, чем покупали

Россияне в июле 2026 года преимущественно продавали доллары и евро, чем покупали, сообщили ТАСС в пресс-службе банка "Русский стандарт".

"Доллары и евро россияне чаще продавали, чем покупали. А средние чеки таких операций, по данным банка "Русский стандарт", снизились относительно июня. Так, соотношение по числу конвертаций наличных долларов в июле составило 55% против 45% в пользу продаж. В онлайне также лидировали продажи долларов с долей 53% против 47% у покупок", - отметили в пресс-службе.

При этом у наличных евро в июле доля продаж составила 57% против 43% у покупок. Безналичные евро также чаще продавали, чем покупали - 67% против 33%, соответственно.

По статистике банка, в июле 96% операций с иностранной валютой пришлись на наличные конвертации, а 4% - на безналичные. В июне у офлайна было 97%, а у онлайна - 3%. При этом американскую валюту в минувшем месяце обменивали в 2,2 раза чаще, чем европейскую.

Также, по данным пресс-службы, в июле общий средний чек обмена американских долларов снизился до $579 с $616 в июне. А средний чек конвертации евро уменьшился до €523 с €616 в июне.