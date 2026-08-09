Надежного способа хранения денег на все случаи жизни не существует, нужно использовать разные инструменты. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в интервью агентству "Прайм".

"Оптимальная стратегия — это не выбирать между наличными, вкладом и накопительным счетом, а сочетать их. Небольшую сумму наличных стоит держать дома на случай технических сбоев", — сказал он.

По мнению Хаминского, наиболее рациональным способом сохранения накоплений является использование банковских вкладов или накопительных счетов, в зависимости от необходимости свободного доступа к капиталу. Важно учитывать, что в рамках системы страхования вкладов защищены суммы до 1,4 млн рублей.

До этого доктор экономических наук Константин Ордов сказал, что россиянам не стоит хранить накопления на внутренних счетах и бонусных картах торговых площадок, поскольку это несет в себе высокие риски из-за активности киберпреступников.