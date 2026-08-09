Соцфонд раскрыл среднюю пенсию федеральных госслужащих

Федеральные госслужащие в России получают пенсию в среднем более 39,5 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается, средний размер пенсии федеральных государственных госслужащих составляет 39 536 рублей. Численность таких пенсионеров находится на уровне 99,2 тысячи человек.

При этом работающие пенсионеры-госслужащие получают в среднем 40 601 рубль, неработающие — 39 409 рублей.

Ранее сообщалось, что заработная плата от 74 тысяч рублей обеспечит работающим в России пенсионерам максимальное число индивидуальных пенсионных коэффициентов. Ежегодно работающим пенсионерам начисляется максимальное число ИПК, равное трем.

До этого в Соцфонде сообщили, что число пенсионеров в России достигло почти 40,5 миллиона.