Юрист развеял миф о работе на декретной ставке

Трудоустройство на декретную ставку — временная мера с риском потери работы, но и возможностью получить опыт в условиях жесткой конкуренции. Стоит ли соглашаться на подобное предложение, «Газете.Ru» рассказал Исмаил Исмаилов, кандидат юридических наук и заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ.

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Юрист уточнил, что Трудовой кодекс не содержит понятия «декретной ставки» — это неофициальное название срочного договора, который заключается на время отсутствия постоянного работника. Дата окончания такого контракта зависит от момента выхода основного сотрудника, что делает эту занятость непредсказуемой по срокам.

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Работодатели часто привлекают молодых специалистов на такие позиции, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании. И если временный сотрудник проявит себя, ему могут предложить постоянное место — либо после возвращения основного работника, либо на другой должности.

«Кандидат, который хорошо себя показал на временной ставке, воспринимается как более надежный претендент на вакансию, — отмечает Исмаилов. — При этом у него сохраняются все базовые гарантии: отпуск, больничный, пенсионные отчисления».

Главный минус — нестабильность. Основной сотрудник может вернуться в любой момент, и тогда временного работника обязаны предупредить об увольнении всего за три дня. Также такие должности редко дают доступ к корпоративным бонусам, а у руководства нет долгосрочных планов в отношении временного персонала.

Тем не менее, временная работа на период декрета — хороший старт для студентов, недавних выпускников или тех, кто хочет сменить сферу деятельности. «Когда постоянных вакансий мало, это разумный способ проявить себя и в перспективе получить постоянное место», — резюмировал эксперт.

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