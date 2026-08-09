Мошенники придумали новую схему обмана родителей в России

Мошенники начали обманывать родителей, используя в качестве предлога проверку банковских карт их детей. Об этом предупредили россиян в пресс-службе «Мошеловка» Народного фронта во время беседы с РИА Новости.

По словам специалистов, родителям рассылают фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей и требуют для проверки срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Она ведет на поддельный сервис, который якобы предоставляет мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних. После этого родителей просят загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении, ввести логины и пароли от мобильного банкинга. Полученные данные мошенники используют для кражи денег со счетов самих родителей и оформления кредитов.

До этого мошенники начали пугать россиян «аннулированием трудового стажа». Злоумышленники говорят жертвам, что трудовой стаж будет якобы аннулирован из-за технического сбоя, что лишит их будущих пенсий или пособий. Далее они предлагают «оформить компенсацию» или «исправить ошибку», выманивая коды от «Госуслуг» или банковских приложений.