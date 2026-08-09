Миронов предложил ввести налоговый вычет на детский отдых

Налоговый вычет на покупку путевок в детские лагеря и другие виды детского отдыха нужно вводить в РФ. Об этом ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Справедливая Россия" предлагает сделать налоговый вычет за детский отдых. К сожалению, сегодня отправить ребенка на отдых или на море - это очень трудно. Не по карману нашим семьям", - сказал Миронов.

По его словам, нужно возвращать родителям часть затрат на поездки в детские лагеря, на турбазы, в санатории для детей до 18 лет.

"Детский отдых - это развитие и здоровье детей, и это не менее важная статья расходов, чем образование и лечение", - добавил депутат.

Кроме того, размер социальных налоговых вычетов нужно ежегодно индексировать по инфляции, отметил парламентарий. Такое предложение "Справедливая Россия" направляла в Минфин, напомнил Миронов.