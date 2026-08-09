Более половины опрошенных россиян ведут отдельный бюджет на питомцев

Более половины (58%) опрошенных россиян, у которых есть домашние животные, начали выделять в отдельную статью расходов их содержание. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса "Выберу.ру" и платформы "Еврокредит.ру" по итогам опроса, который есть у ТАСС.

Среди тех, кто формирует отдельный бюджет, 36% ежемесячно откладывают фиксированную сумму на корм, ветеринарные услуги и другие регулярные расходы. Еще 24% используют отдельную категорию в приложении банка или сервисе учета финансов, 21% создают резерв только на возможное лечение питомца, а 19% предпочитают просто учитывать такие расходы в общем семейном бюджете без формирования накоплений, следует из опроса.

При этом 43% владельцев домашних животных имеют отдельный финансовый резерв на случай непредвиденных расходов, связанных с питомцем. Исследование выявило и различия в зависимости от типа питомца. Владельцы собак чаще остальных формируют резерв на непредвиденные расходы - об этом сообщили 52% участников исследования. Среди владельцев кошек показатель составил 39%, а среди тех, кто содержит птиц, грызунов или других домашних животных, - 27%. 4 из 10 (39%) опрошенных в течение года отказывались от незапланированной покупки для себя ради расходов на питомца, подчеркнули аналитики.

Наиболее предсказуемыми статьями расходов владельцы считают корм и наполнители. Их заранее планируют 44% респондентов. Еще 23% обязательно включают в бюджет ежегодные прививки и профилактические осмотры, 14% учитывают расходы на средства защиты от паразитов, 11% заранее закладывают деньги на груминг или уход, а 8% регулярно планируют покупку игрушек, аксессуаров и других товаров, уточнили в опросе.

Акции и спецпредложения

Также выяснилось, что 46% владельцев питомцев отслеживают акции и специальные предложения перед покупкой кормов и товаров для животных. Почти каждый третий владелец домашних животных (34%) признался, что в течение года открывал отдельный накопительный счет или использовал банковскую копилку для формирования резерва на будущие расходы, связанные с питомцем, указали анкетируемые.

По данным исследования, 41% анкетируемых за последний год увеличили ежемесячный бюджет на содержание питомцев. Из них 46% объяснили это ростом стоимости кормов и ветеринарных услуг, 24% стали чаще покупать товары для профилактики здоровья, 18% сообщили о появлении новых регулярных расходов после появления второго животного, а 12% начали уделять больше внимания качеству ухода и питания.

Кроме того, 54% владельцев домашних животных признались, что при выборе банка или финансового сервиса обращают внимание на возможность удобно планировать регулярные платежи, создавать накопительные цели и анализировать категории расходов.

В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. На вопросы ответили владельцы кошек, собак и других домашних животных.