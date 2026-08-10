В Госдуме объяснил, как в 2026 году получить льготы на коммуналку

Система поддержки в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг для россиян в 2026 году базируется на двух ключевых механизмах – это льготы и субсидии. Правила их предоставления и оформления различаются, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он объяснил, что льготы – это скидка на оплату коммуналки, которая не зависит от уровня дохода и предоставляется определённым группам населения. К ним, в частности, относятся инвалиды всех групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России и СССР, а также члены семей погибших военнослужащих. Кроме того, право на скидку в 100% имеют герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

«Для многодетных семей федеральный стандарт предусматривает скидку не менее 30% на оплату ЖКУ, при этом регионы вправе повышать этот порог, ― добавил депутат. ― Участники специальной военной операции и члены их семей также имеют право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ».

Что касается пенсионеров, то для них доступна компенсация платы капремонта. Размер компенсации достигает 50% для неработающих пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет, владеющих своим жильём. После 80 лет собственники полностью освобождаются от этой графы расходов, подчеркнул Чаплин.

Кроме того, россиянам доступны субсидии, которые основываются на размере прожиточного минимума, который в этом году изменился. Депутат напомнил, что при среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума применяется понижающий коэффициент, с учётом чего субсидии доступны большинству граждан. Однако важно, чтобы семья не имела долгов за коммуналку за последние три года, подчеркнул парламентарий.

Для получения субсидии нужно обратиться в органы соцзащиты, МФЦ или подать заявление через «Госуслуги», заключил Чаплин.

Напомним, в беседе с «Газетой.Ru» он уточнял, что, помимо компенсации взносов на капремонт, пенсионеры могут получить адресную субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Право на неё субсидию возникает, если доля расходов семьи на оплату ЖКУ превышает установленный в регионе порог. На федеральном уровне этот порог составляет 22% от совокупного дохода семьи, но регионы могут устанавливать более низкие значения. Например, в Москве субсидию дают, если коммуналка съедает больше 10% бюджета, в Санкт-Петербурге ― больше 14%.

Ранее эксперт напомнила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку.