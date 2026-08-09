Аферисты совершенствуют прежние схемы, в частности, снова создают поддельные сайты, визуально имитирующие официальные ресурсы Банка России, рассказал журналистам член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что мошенники при оформлении сайтов используют фирменную символику, схожий дизайн и убедительные формулировки.

«Они [жулики] пытаются создать у пользователей ощущение, что взаимодействие происходит с государственным регулятором», — разъяснил Немкин.

По его данным, ключевая цель схем с этими сайтами — убедить потенциальных жертв в том, что на них уже оформлены мошеннические кредиты и их следует немедленно, не откладывая, аннулировать.

Депутат пояснил, что посетителям сайтов предлагают самостоятельно оформить новые займы в ряде кредитных организаций с тем, чтобы предотвратить действия злоумышленников или защитить средства. Он добавил, что все полученные деньги в итоге оказываются у преступников.

Немкин напомнил, что Банк России не взаимодействует с россиянами через такие сервисы, ничего не предлагает населению. Соответственно, пояснил он, любые предложения о срочных займах от лица регулятора — явный признак мошенничества.

Людям необходимо критически относится к такого рода информации, проверять источники, с тем, чтобы эффективно защищаться от современных схем.