В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, подобная мера станет справедливым признанием того объема труда, который многодетные родители несут ежедневно. Новичков добавил, что отпуск должен давать им возможность восстановить силы и отдохнуть, в ином случае переутомление скажется на всех в семье.

Депутат добавил, что рабочий день многодетного родителя редко похож на таковой в обычном понимании. Когда в семье трое и больше детей, большая часть времени уходит на поездки в школу и кружки, обеспечение детского досуга и здоровья, а также подготовку к учебе и решение множества других вопросов.

До этого депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что появление федеральной выплаты для семей на подготовку школьников к учебному году будет востребовано среди россиян.