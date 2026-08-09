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В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск для многодетных родителей до 45 календарных дней. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили увеличить отпуск для многодетных родителей
© РИА Новости

По его мнению, подобная мера станет справедливым признанием того объема труда, который многодетные родители несут ежедневно. Новичков добавил, что отпуск должен давать им возможность восстановить силы и отдохнуть, в ином случае переутомление скажется на всех в семье.

Депутат добавил, что рабочий день многодетного родителя редко похож на таковой в обычном понимании. Когда в семье трое и больше детей, большая часть времени уходит на поездки в школу и кружки, обеспечение детского досуга и здоровья, а также подготовку к учебе и решение множества других вопросов.

До этого депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что появление федеральной выплаты для семей на подготовку школьников к учебному году будет востребовано среди россиян.