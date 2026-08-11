В МВД рассказали, чем может грозить трата поступивших от неизвестного денег

Расходование средств, которые неожиданно поступают на счет от неизвестного, может быть расценено как неосновательное обогащение. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в них указывается, что в случае поступления средств на банковский счет от неизвестного эти деньги не следует расходовать, даже если сумма не очень большая. Это может быть признано неосновательным обогащением, которое повлечет за собой обязанность вернуть деньги и возможные судебные издержки.

В МВД советуют в такой ситуации обратиться в банк, он сам свяжется с отправителем и проведет все необходимые операции.