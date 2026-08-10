Названа доля работающих вне штата россиян

По итогам января-мая 2026 года доля работающих вне штата россиян достигла 41 процента от суммарного числа занятых в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За год число работающих по такой схеме граждан увеличилось примерно на 80 тысяч человек, несмотря на попытки властей обелить внутренний рынок труда. В итоге к началу лета число внештатников в стране достигло около 30,5 миллиона человек.

Для сравнения, число трудящихся в штате россиян за это время составило 44,1 миллиона человек. Годом ранее разрыв был почти таким же. Большинство работающих вне коллективов, уточнили аналитики, — легальные индивидуальные предприниматели (ИП), самозанятые и исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Впрочем, за такими форматами могут скрываться зарплаты в конвертах и подмена трудовых договоров. Все это, поясняют эксперты, способствует усилению серой зоны — сфер занятости, где трудовые отношения и выплаты частично скрыты от государства. Подобная схема оформления сотрудников позволяет работодателям экономить в условиях роста издержек и налоговой нагрузки. При этом значительная часть граждан, как показали результаты опроса SuperJob, все еще готовы соглашаться на такие условия при выборе работы.