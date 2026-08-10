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Названа доля работающих вне штата россиян

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По итогам января-мая 2026 года доля работающих вне штата россиян достигла 41 процента от суммарного числа занятых в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Названа доля работающих вне штата россиян
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За год число работающих по такой схеме граждан увеличилось примерно на 80 тысяч человек, несмотря на попытки властей обелить внутренний рынок труда. В итоге к началу лета число внештатников в стране достигло около 30,5 миллиона человек.

Для сравнения, число трудящихся в штате россиян за это время составило 44,1 миллиона человек. Годом ранее разрыв был почти таким же. Большинство работающих вне коллективов, уточнили аналитики, — легальные индивидуальные предприниматели (ИП), самозанятые и исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Впрочем, за такими форматами могут скрываться зарплаты в конвертах и подмена трудовых договоров. Все это, поясняют эксперты, способствует усилению серой зоны — сфер занятости, где трудовые отношения и выплаты частично скрыты от государства. Подобная схема оформления сотрудников позволяет работодателям экономить в условиях роста издержек и налоговой нагрузки. При этом значительная часть граждан, как показали результаты опроса SuperJob, все еще готовы соглашаться на такие условия при выборе работы.