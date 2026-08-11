Юрист предупредила о последствиях использования поддельного диплома

Работодатель может уволить сотрудника за предоставление поддельного диплома при трудоустройстве. Однако для этого нужно официальное подтверждение, что документ действительно не был выдан. Об этом газете «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Эксперт объяснила, что основанием для расторжения трудового договора может стать п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, который предусматривает увольнение сотрудника за представление подложных документов при заключении трудового договора. При этом срок, прошедший с момента приема на работу до обнаружения подделки, не играет роли.

По словам юриста, работодатель может проверить подлинность диплома, если у него появились сомнения. При этом такая проверка не является обязательной. Первым этапом может стать поиск сведений о документе в соответствующем реестре. Однако отсутствие диплома в базе само по себе не свидетельствует о его подделке, поскольку данные могли быть внесены с ошибкой, документ может быть выдан давно, а учебное заведение реорганизовано.

Для подтверждения фальсификации работодателю необходимо получить официальный ответ о том, выдавался ли диплом конкретному сотруднику. Если образовательная организация подтвердит, что такой документ не оформлялся, это может служить доказательством при принятии решения об увольнении.

«Нельзя увольнять сотрудника при первых подозрениях о фальшивом дипломе. Сначала необходимо собрать доказательства. В противном случае увольнение может быть оспорено», — отметила специалист.

При оценке ситуации также учитывается, требовалось ли указанное в дипломе образование для конкретной должности. Если определенная квалификация является обязательным условием работы, наличие поддельного документа имеет существенное значение. В случает, если же она не нужна для выполнения обязанностей, ситуация может быть иной. В качестве примера Лукинова привела врача, для работы которого соответствующее образование необходимо, и упаковщика, которому диплом экономиста может не требоваться.

При возникновении трудового спора значение будут иметь должностные требования и внутренние документы организации. Если в них прямо закреплено требование о наличии определенного образования, это может дополнительно подтверждать обоснованность увольнения.

Использование заведомо поддельного документа может иметь не только трудовые, но и уголовно-правовые последствия. Такие действия могут подпадать под ч. 3 ст. 327 УК РФ. Конкретная квалификация и ответственность зависят от обстоятельств дела.

До этого аналитики рассказали, что в 2026-м чаще всего начинающих специалистов нанимают компании из сфер продаж, логистики, производства, розничной торговли и транспорта. При этом за год потребность работодателей в молодых специалистах выросла на 40%.