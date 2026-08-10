Какие продукты в августе могут исчезнуть с полок магазинов

В августе 2026 года ассортимент российских супермаркетов претерпевает глубокую трансформацию, в результате которой с прилавков начинают исчезать целые сегменты привычных товаров.

Покупатели замечают сокращение выбора мясных полуфабрикатов, недорогих газированных напитков и импортных закусок, сообщает ИА DEITA.RU.

Этот процесс обусловлен не логистическим кризисом, а одновременным действием трех факторов: вступлением в силу ужесточенных государственных стандартов качества от Роскачества, масштабированием новой системы обязательной цифровой маркировки на новые группы товаров и естественным завершением летнего цикла поставок.

Первой под удар попадает бюджетная мясная гастрономия эконом-класса. Обновленные национальные стандарты фактически вывели из легального оборота дешевые сосиски, пельмени и колбасные изделия, рецептуры которых базировались на избытке фосфатов, трансжиров и синтетических усилителей вкуса вроде глутамата натрия.

Поскольку часть региональных перерабатывающих предприятий не успела вовремя модернизировать производственные линии и интегрировать оборудование для нанесения Data Matrix кодов на мясо, они были вынуждены временно прекратить отгрузки продукции в торговые сети. В итоге пустующие полки заполняются более дорогими сертифицированными аналогами, что автоматически повышает средний чек покупателя в мясном отделе.

Второй категорией, подвергшейся жесткой чистке, стали ультрадешевые энергетические напитки и яркая цветная газировка. Контролирующие органы ввели строгие ограничения на использование ряда синтетических красителей и дешевых заменителей сахара, которые ранее составляли основу химического состава подобных жидкостей.

Для производителей малоизвестных брендов пересмотр рецептур оказался экономически нецелесообразным — стоимость разработки новых формул превысила потенциальную прибыль. В результате лимонады и энергетики сомнительного происхождения массово выводятся из ассортимента федеральных ритейлеров.

Третьим фактором становится естественная ротация сезонного предложения. Ранние партии черешни, абрикосов и лесной земляники полностью распроданы, а объемы поздних летних культур традиционно ниже, пишет портал PNZ.

Параллельно с этим производители продуктов питания планово сворачивают выпуск временных «летних» серий мороженого со вкусами экзотических фруктов и освежающего кваса, чтобы освободить складские мощности и холодильное оборудование под осенние продовольственные коллекции.