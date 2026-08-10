Эксперт рассказала, как научиться закупаться едой на всю неделю

Значительно сэкономить траты на еду позволит закупка продуктов сразу на неделю. Как сократить количество спонтанных покупок, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

© Вечерняя Москва

— Основа удачной продуктовой корзины — не жесткое меню по дням недели, а продуманное сочетание ингредиентов. Важно, чтобы продукты не существовали сами по себе, а «пересекались» между разными блюдами. Например, куриное филе можно запечь на ужин, на следующий день использовать в салате или добавить в суп, — отметила эксперт.

Матвеева посоветовала покупать разные виды круп и мяса, чтобы чередовать блюда в течение недели. По словам эксперта, перед походом в магазин также необходимо провести ревизию холодильника и морозильной камеры.

Помимо этого, сэкономить средства позволит правильно написанный список. Специалист рекомендует составлять его по категориям товаров, а не в хаотичном порядке, передает Life.ru.

Вакуумация продуктов становится все более популярной в социальных сетях. Такой метод упаковки и хранения еды позволяет продлить срок ее годности, а также упрощает готовку, если сделать несколько заготовок заранее. Может ли вакуумация быть опасной и что не стоит хранить таким образом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.