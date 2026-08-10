Россияне назвали самое сложное финансовое решение

Самым сложным решением в сфере финансов россияне считают оформление ипотеки. В этом призналось более четверти (28 процентов) участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Главными жертвами финансового стресса, как показал опрос, становятся россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Из тех, кто счел ипотеку самым волнительным финансовым решением, 41 процент испытывает страх перед долгосрочными обязательствами, 27 процентов боятся падения доходов в будущем. 19 процентов опрошенных тревожатся из-за сопутствующих ипотеке расходов, а 13 процентов респондентов беспокоится по поводу обилия условий и документов.

Немало россиян ставит в тупик разнообразие вариантов от банков и кредитных организаций — парадокс выбора мешает принять решение 33 процента информантов. Помимо ипотеки, поводом для стресса становится крупный кредит (19 процентов участников опроса), необходимость взять долг у родственников или друзей (14 процентов) либо просьба дать в долг самому (11 процентов). Среди прочего россияне называли выбор между покупкой или арендой квартиры, смену банка и перевод накоплений.

Ранее россиянам дали неутешительный прогноз по поводу ипотеки. В 2027 году ситуация на рынке жилищного кредитования кардинально не изменится: ипотека скорее перейдет от очень дорогой к умеренно дорогой, нежели всерьез подешевеет.