Спрос на установку самозапрета на кредиты в России вырос

В июле россияне стали чаще интересоваться установкой самозапрета на кредиты. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

За второй летний месяц такой возможностью воспользовались 792,1 тысячи человек. Для сравнения, в июне число установленных самозапретов на кредиты оценивалось в 765,1 тысячи единиц. Таким образом, за июль показатель увеличился на 27 тысяч единиц, уточнили эксперты.

В разгар лета динамика установок самозапреты на кредиты изменилась, добавили аналитики. Так, в апреле-июне число подобных установок, напротив, снижалось. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал изменение тренда в том числе с прогрессом в борьбе с мошенниками. На этом фоне, отметил он, можно констатировать стабилизацию спроса на такую услугу.

Возможность установить самозапреты на портале «Госуслуги» появилась с 1 марта 2025 года. Сервис позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов. К концу прошлого года число воспользовавшихся подобной услугой граждан достигло 17,3 миллиона.