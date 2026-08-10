Россияне стали активно продавать доллары и евро

Россияне в июле чаще продавали доллары и евро, чем покупали их. Об этом со ссылкой на аналитиков банка «Русский стандарт» сообщает ТАСС.

На фоне продолжения ослабления курса, который после примерно 70 рублей вплотную приблизился к концу отчетного месяца к 80, на продажи клиентами наличных долларов пришлось 55 процентов обменных операций, а в онлайне их доля составила 53 процента, говорится в материалах.

Активно стали избавляться граждане и от подорожавших евро. На наличные продажи пришлось 57 процентов, а на безналичные — 67 процентов проведенных операций.

При этом отмечается, что абсолютное большинство сделок (96 процентов) было совершено в сегменте наличной конвертации, а американскую валюту обменивали в 2,2 раза чаще, чем европейскую.

С начала лета курс доллара вырос более чем на 15 процентов, превысив 10 августа 83 рубля. Весной сообщалось, что россияне стали активно закупать доллары по выгодному курсу.