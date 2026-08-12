Средний курс покупки доллара в банках Москвы достиг месячного максимума

В банках Москвы 12 августа средний курс покупки* наличного доллара достиг максимального значения за последний месяц и составил 83,2427 ₽.

За период с 13 июля по 12 августа минимальное значение курса находилось на уровне 77,4122 ₽ за доллар. Таким образом, средний курс покупки американской валюты за месяц вырос на 5,83 ₽.

*Курс покупки — цена, по которой банк готов приобрести иностранную валюту у клиента. Этот показатель всегда ниже курса продажи, так как разница между ними (спред) составляет доход финансовой организации.