Предсказан конец периода высоких ставок по коротким вкладам

Российским банкам пришлось вступить в обострившуюся конкурентную борьбу за ликвидность. Об этом заявил инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Его процитировало РИА Новости.

Именно этим, по его мнению, объясняется тот факт, что в стране, вопреки понижению ключевой ставки Банка России, растут ставки по краткосрочным вкладам. Кроме того, сказывается летний сезонный спад активности вкладчиков. Поэтому кредитные организации готовы повышать доходность вкладов ради того, чтобы не потерять клиентов. Впрочем, в начале осени эта тенденция начнет сходить на нет по мере насыщения банков ликвидностью. Однако до конца лета ставки останутся на нынешних уровнях.

В свою очередь, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов связал рост ставок с усилившимся спросом на наличные со стороны россиян. В такой ситуации банки стараются сохранить деньги клиентов, обещая им более выгодные условия.

В начале августа старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин заявил, что банки повышают ставки по основным видам вкладов вопреки продолжающемуся смягчению денежно-кредитной политики ЦБ из-за боязни оттока клиентов.