Коммунальщиков захотели освободить от платы за вред экологии

Российские предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могут освободить от платы за вред окружающей среде, связанный со сбросом сточных вод. Соответствующий законопроект Госдума готовится рассмотреть в первом чтении в октябре, пишут «Известия».

Нововведение предполагает, что крупные водоканалы с объемом стока более 20 тысяч кубометров в сутки смогут не платить компенсацию за вред экологии, если мероприятия по снижению сбросов и достижения показателей были выполнены согласно их экологическим программам.

Авторы поправок рассчитывают, что инициатива мотивирует инвесторов вкладывать средства в природоохранные мероприятия по улучшению качества воды и охране водных ресурсов, а также даст дополнительный стимул для участия организаций в снижении пагубного воздействия на природу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили сохранить льготы по ЖКХ после выхода на пенсию медицинским и фармацевтическим работникам, проработавшим в сельской местности не менее десяти лет.