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Соцфонд ускорил выдачу материнского капитала

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Время обработки заявлений на использование материнского капитала уменьшилось до четырех рабочих дней благодаря масштабной цифровой трансформации государственных услуг.

Соцфонд ускорил выдачу материнского капитала
© Global Look Press

Процедура одобрения выплат стала еще оперативнее, передает РИА «Новости».

Председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что в прошлом году ведомство уже сокращало период ожидания с десяти до пяти рабочих дней в рамках исполнения поручения президента.

«В текущем году мы продолжили развивать ускоренный формат обслуживания и уже добились уменьшения срока вынесения решения еще на один день – до четырех вместо пяти», – подчеркнул глава ведомства.

Чирков добавил, что постоянное ускорение работы связано с комплексной трансформацией всей системы оказания услуг. Сейчас подавляющее большинство операций по распоряжению средствами проходит без личных визитов граждан в отделения фонда и сбора дополнительных справок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство сократило время рассмотрения заявлений на использование материнского капитала с десяти до пяти рабочих дней.

Министр труда Антон Котяков спрогнозировал обращение 1,7 млн семей за этими средствами в текущем году.

Социальный фонд России благодаря развитию цифровых сервисов вдвое уменьшил количество выдаваемых бумажных справок.