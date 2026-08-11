Соцфонд ускорил выдачу материнского капитала

Время обработки заявлений на использование материнского капитала уменьшилось до четырех рабочих дней благодаря масштабной цифровой трансформации государственных услуг.

Процедура одобрения выплат стала еще оперативнее, передает РИА «Новости».

Председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что в прошлом году ведомство уже сокращало период ожидания с десяти до пяти рабочих дней в рамках исполнения поручения президента.

«В текущем году мы продолжили развивать ускоренный формат обслуживания и уже добились уменьшения срока вынесения решения еще на один день – до четырех вместо пяти», – подчеркнул глава ведомства.

Чирков добавил, что постоянное ускорение работы связано с комплексной трансформацией всей системы оказания услуг. Сейчас подавляющее большинство операций по распоряжению средствами проходит без личных визитов граждан в отделения фонда и сбора дополнительных справок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство сократило время рассмотрения заявлений на использование материнского капитала с десяти до пяти рабочих дней.

Министр труда Антон Котяков спрогнозировал обращение 1,7 млн семей за этими средствами в текущем году.

Социальный фонд России благодаря развитию цифровых сервисов вдвое уменьшил количество выдаваемых бумажных справок.