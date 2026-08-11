Национальная система платежных карт предупреждает всех, кто привык расплачиваться пластиком. Держатели карт международных систем Visa и Mastercard могут столкнуться с проблемами при совершении покупок в интернете.

Причиной тому служат технические изменения, связанные с сертификатами безопасности, которые коснутся именно этих платежных инструментов.

В НСПК подчеркнули, что отечественные карты «Мир» остаются вне зоны риска. Их работа будет стабильной и привычной как для офлайн-покупок в супермаркетах, так и для транзакций в онлайн-магазинах. Проблемы, по оценкам экспертов, затронут лишь те карты Visa и Mastercard, которые были выпущены непосредственно международными системами после их ухода из российского рынка в две тысячи двадцать втором году.

Для Visа и Mastercard определили срок жизни

Оператор платежной инфраструктуры настоятельно рекомендовала пользователям заранее позаботиться о переходе на национальные платежные средства, чтобы избежать неожиданных отказов при оплате. Одновременно с этим НСПК объявила о полном переходе на российские сертификаты безопасности. По оценке регулятора, это позволит сохранить бесперебойный доступ к сервисам даже в условиях внешнего давления. Стоит отметить, что подобная практика уже успешно применяется многими другими российскими организациями, поэтому ее внедрение является плановым шагом, а не экстренной мерой.

В компании заверили, что данное решение никоим образом не повлияет на сохранность данных пользователей. Безопасность транзакций и функционирование сервисов останутся на прежнем высоком уровне. Единственное, с чем могут столкнуться клиенты, это технические нюансы при использовании иностранных браузеров. Система может выдавать предупреждение о небезопасном подключении. В НСПК пояснили, что это связано исключительно с настройками самих браузеров и не свидетельствует о реальной угрозе. Такое сообщение — лишь техническая особенность, которая не означает, что ресурс ненадежен или что личные данные находятся под угрозой взлома.