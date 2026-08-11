В Госдуме предложили два важных изменения в зарплатах россиян

В России необходимо до 60 тыс. рублей повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также ввести 13-ю зарплату. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Воробьев в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что сегодня зачастую официальная статистика по зарплатам, которая приводится в среднем по стране, плохо отражает реальную ситуацию. Так, средняя по зарплата составляет 106 тысяч рублей, медианная – не более 70 тыс. рублей, а модельная – 50 тыс. рублей, заявил депутат.

«Если мы посмотрим на минимальный размер оплаты труда, то он составляет у нас 17 тысяч рублей. Данные РАН, однако, демонстрируют, что прожиточный минимум в нашей стране — 43 тысячи рублей. Они отличаются почти в три раза», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, сегодня есть отрасли, где зарплаты достигают 500 тыс. рублей – например, в финансовом секторе. Однако в то же время зарплаты многих россиян ниже 50 тыс. рублей, что говорит о необходимости повышения МРОТ, убежден депутат.

«Мы предлагаем повысить МРОТ до 60 тысяч рублей, предлагаем ввести 13-ю зарплату, а также публиковать медианные и модельные зарплаты, а не средние по стране», — заключил парламентарий.

До этого повысить МРОТ до 60 тысяч рублей призвал также руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что «дешевый труд — это зараза, которая убивает экономику, государство и общество», а также подчеркнул, что современные работодатели не мотивированы обновлять технику и вкладываться в производительность труда. Он подчеркнул, что «труд должен стоить дорого, квалифицированный труд — очень дорого».