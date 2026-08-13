Россиянки смогут заменить расчетные годы для увеличения декретных выплат

Женщины, которые уходят в новый декрет во время отпуска по уходу за старшим ребенком, могут рассчитать пособие по более ранней зарплате. Для этого необходимо заменить годы расчетного периода и подать заявление работодателю.

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По общему правилу пособие по беременности и родам для трудоустроенных женщин рассчитывают исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска. Например, если отпуск начинается в 2026 году, в расчет должны войти доходы за 2024 и 2025 годы, сообщил Социальный фонд России в своем канале в Max.

Однако женщина могла провести один из этих годов или оба года в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком. В таком случае ее заработок за расчетный период будет отсутствовать или окажется ниже дохода, который она получала до первого декрета.

Закон позволяет заменить выпавшие годы более ранними. Главное условие — после такой замены размер пособия должен увеличиться. Перерасчет не проводится автоматически: женщина должна самостоятельно обратиться к работодателю с заявлением и указать годы, которые необходимо использовать.

В Соцфонде привели пример: если новый отпуск по беременности и родам начинается в 2026 году, стандартным расчетным периодом станут 2024 и 2025 годы. Если в 2024 году сотрудница находилась в отпуске по уходу за старшим ребенком, она может попросить заменить его на 2023 год. Такая замена будет произведена только в том случае, если она окажется выгоднее.

При этом речь идет не о выплате прежней зарплаты в полном размере, а об использовании заработка за выбранные годы при определении среднего дневного дохода. На итоговую сумму также влияют продолжительность отпуска по беременности и родам и установленные законом предельные значения.

Право на замену возникает, если в первоначальный расчетный период попал отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком. Сам факт рождения младшего ребенка во время ухода за старшим не означает автоматического увеличения выплаты.

Заменить можно один или оба расчетных года, если соответствующие периоды были заняты предыдущим декретом. При этом выбирать любые годы исключительно по желанию нельзя: применяются более ранние календарные периоды, а результат должен увеличить пособие.

Таким образом, женщинам, которые уходят из одного декрета в другой, стоит заранее сравнить возможные варианты расчета. Если заработок до рождения старшего ребенка был выше, замена лет позволит учесть этот доход и получить более крупное пособие.