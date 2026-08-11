Мошенники начали атаковать претендующих на получение наследства россиян

Мошенники придумали новую схему хищения банковских данных россиян, представляясь нотариусами и приглашая жертв получить наследство. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

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Злоумышленники звонят наследникам или пишут им в мессенджеры от имени сотрудников нотариальных контор. Они приглашают получить документы по наследству и присылают ссылку для оплаты услуг. Перейдя по ней, человек вводит данные банковской карты, которые оттуда попадают к аферистам.

Кроме того, мошенники могут уведомлять о якобы допущенной ошибке и просить сообщить код из СМС, что дает им доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Для убедительности они называют фамилию умершего и номер наследственного дела. Узнать их достаточно легко: они доступны в публичном реестре на сайте ФНП.

В нотариальной палате отметили, что другие детали дела аферистам, как правило, неизвестны. По этим подробностям их и можно вычислить. Например, злоумышленники могут позвонить родственнику, не имеющему права на наследство, или прислать приглашение через три месяца после того, как свидетельство уже было выдано.

В ФНП предупредили, что любые полученные якобы от нотариальной конторы сообщения надо проверять, узнав ее контактные данные и самостоятельно туда обратившись. Также не следует переходить по каким-либо гиперссылкам в таких письмах и передавать неизвестным лицам коды из СМС, добавили в пресс-службе.