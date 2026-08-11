Россиянам назвали бесплатно осуществляемые УК услуги

Некоторые работы управляющая компания (УК) должна проводить бесплатно. Какие услуги изначально заложены в ежемесячную плату за содержание жилья, изданию RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Прежде всего речь идет о ремонте и обслуживании общедомового имущества. Выполнять эти работы УК обязана, даже если оборудование размещено внутри квартиры, поскольку здесь играют роль границы ответственности. К общедомовому имуществу относятся стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления — до первого запорного крана или отключающего устройства в квартире. «Главный критерий: если для демонтажа батареи требуется перекрывать стояк всего подъезда, она — общедомовая», — пояснил Чаплин.

В перечень бесплатных услуг, оказываемых УК, кроме того, входит ремонт кровли, фасада и межпанельных швов. Также обслуживающая организация обязана устранять последствия протечек крыши, убирать подъезд, мыть окна, лестницы и перила, менять лампочки в местах общего пользования, красить стены и потолки в подъезде, заделывать трещины и чинить входные двери. Предполагается и содержание придомовой территории: речь идет об уборке мусора, ремонте асфальта, обслуживании лавочек и детских площадок, а также борьбе с вредителями.

В случае претензий по поводу содержания общедомового имущества обращения следует подавать в письменной форме. Сначала можно зарегистрировать заявку в аварийно-диспетчерской службе или приложении «Госуслуги.Дом». Если обращения остаются без ответа, можно пожаловаться в Госжилинспекцию или прокуратуру.

Ранее россиянам раскрыли преимущества и недостатки разных форм правления домом. В частности, УК, будучи коммерческой структурой, зачастую преследует собственные интересы, а ТСЖ требует компетентности и активности жильцов.