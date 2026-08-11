Экономист: сборы ребёнка в школу могут обойтись примерно в 15 тысяч рублей

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что на основную и спортивную форму, обувь и канцтовары для одного школьника может потребоваться около 15 тыс. рублей.

В беседе с URA.RU он отметил, что канцелярия, особенно при подготовке ребёнка к первому классу, становится далеко не самой крупной статьёй расходов. Значительная часть затрат приходится на одежду и обувь.

«Базовая школьная форма будет стоить порядка 5400 рублей — это минимальный комплект», — рассказал Сафонов.

По его словам, только кроссовки для ребёнка могут обойтись в 5,6 тыс. рублей, две спортивные футболки и шорты — ещё в 1797 рублей, а мешок для формы — в 500 рублей.

Сафонов добавил, что в целом корзина покупок для подготовки ребёнка к школе подорожала за год на 6,3%.

Ранее экономист, доцент, кандидат экономических наук Александр Соломатин назвал способы сократить расходы при подготовке ребёнка к школе.